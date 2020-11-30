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Şanlıurfa'da anaokullarına da uzaktan eğitim

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini duyurdu.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erin, açıklamasında, vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini duyurdu. Açıklamada, “Covid-19 tedbirleri kapsamında, salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri 30.11.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir” denildi.

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