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Şanlıurfa'da anız yangını

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Karaköprü ilçesinin Akbayır Mahallesi'nde boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri, vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.

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