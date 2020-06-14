Şanlıurfa'da anız yangını

Şanlıurfa'da şehir merkezine yakın bölgede anız yangını çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalleye çok yakın bir bölgede bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede kanal boyuna kadar ulaştı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına aldığı belirtildi.