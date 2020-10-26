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Şanlıurfa'da arabada 'derbi' keyfi

Şanlıurfa’da açık hava etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, arabalarında Fenerbahçe ile Trabzonspor maçını izledi.

Şanlıurfa'da açık hava etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, arabalarında Fenerbahçe ile Trabzonspor maçını izledi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni normale uygun olarak gerçekleştirdiği açık hava etkinliklerinde vatandaşlara, açık havada derbi izleme imkanı sundu. Şanlıurfa Fuar Merkezi önündeki alanda düzenlenen arabada derbi keyfi heyecanına ortak olmak isteyen vatandaşlar daha önceden rezervasyon yaptırdıkları alanda arabalarıyla Fenerbahçe - Trabzonspor maçını takip etti.


Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşılaştığı, arabada derbi keyfi etkinliğine gelen vatandaşlara maske dağıtıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Dev derbiyi arabalarında izleme şansı yakalayan vatandaşlar, gerçekleştirilen organizasyondan memnun kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkürlerini iletti.


Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından alanda bulunan dev ekrana yansıtılan derbi Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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