Şanlıurfa'da arabada müzik şöleni

Bu akşam Şanlıurfalılar için sahne alan Gece Yolcuları izleyenleri doyasıya coşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yeni normale uygun olarak düzenlenen arabada konser etkinliğinde konser veren 'Gece Yolcuları' grubu seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Şanlıurfa Müzesi önündeki alanda gerçekleştirilen arabada konser etkinliğine katılan vatandaşlara Türk Bayrağı, Büyükşehir Belediyesi Bülteni dağıtıldı. Ayrıca çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Her hafta sonu farklı etkinliklere katıldıklarını belirten vatandaşlar bu tarz etkinliklerin devam etmesini dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.