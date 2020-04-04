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Şanlıurfa'da araç giriş ve çıkışları kapatıldı

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışları kapatıldı.

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışları kapatıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Şanlıurfa'da tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı. Korona virüs tedbirlerine yönelik yayımlanan genelgeyle Şanlıurfa'ya diğer şehirlerden giriş sağlayan yollarda kontrol noktası oluşturuldu. Kontrol noktalarındaki jandarma ve polis ekipleri, izin belgeleri olmayanları şehre almazken, şehir dışına çıkmak isteyenlere de izin vermedi. Kentteki tüm giriş çıkışlarda kontrol noktaları oluşturulurken, izin belgeleri olup da şehre girenler ise kayıt altına alındığı bildirildi. 15 günlük girişi ve çıkış yasağı vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

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