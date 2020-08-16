Şanlıurfa'da arama yapılan otomobilde eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şüphe üzerine arama yapılan otomobilde 40 gram eroin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Ekipler, arama sırasında şase kısmında siyah poşete gizlenmiş halde 40 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli R.P. işlemleri için Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.