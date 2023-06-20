Şanlıurfa'da aranan 2 şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası olan A.Ş. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Siverek Kapalı Cezaevine teslim edildi. Bir diğer çalışmada ise ilçe girişinde uygulama yapan asayiş ekipleri, Fuat T. isimli şahsı yakaladı. Şahsın yapılan sorgusunda cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle Gaziantep Asliye Ceza İlamat Masası tarafından arandığı belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak Akçakale Kapalı Cezaevine gönderildi.