Şanlıurfa'da aranan cinayet şüphelileri çok sayıda silah ile yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan iki şüpheli jandarma tarafından mühimmat ile yakalandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ambartepe Mahalles'inde 16 Haziran 2022'de meydana gelen olayda, Tektek Sulama Birliği çalışanı H.D. isimli şahıs ile aralarında sulama anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan M.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, H.D. isimli şahıs hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.A. yakalanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden H.D.'nin darp edilmesi olayına karışan ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen kimliği belirsiz 2 şüpheli şahsın da yakalanması için ekipler harekete geçti. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin N.A. ve A.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Ambartepe Mahallesindeki 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yakalanan firari şüpheliler N.A. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece “Kasten Öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.