İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinebağlı kırsal Yalınlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, amca çocukları arasında daha önceden var olan arazi anlaşmazlığı iftara kısa bir süre kala silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahla vurulan Hüseyin Çıtırık (47) hayatını kaybederken henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga nedeniyle jandarma tarafından kırsal mahallede yoğun güvenlik önlemleri alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.