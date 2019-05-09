Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinebağlı kırsal Yalınlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, amca çocukları arasında daha önceden var olan arazi anlaşmazlığı iftara kısa bir süre kala silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahla vurulan Hüseyin Çıtırık (47) hayatını kaybederken henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga nedeniyle jandarma tarafından kırsal mahallede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.