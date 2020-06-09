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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Dağyanı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Mehmet Salih Kara (54), Halit K. (37) ile Salih K. (40) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Salih Kara durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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