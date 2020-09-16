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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada yaralanan 5 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada yaralanan 5 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tepedüzü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Sinan Ç., Ömer Ç., Mesut Ç., Eyüp Ç. ve Fatih A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mesut Çalışkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Evli ve 4 çocuk babası Çalışkan'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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