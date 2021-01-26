Şanlıurfa'da arazi toplulaştırma planlaması yapıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, Devlet Su İşleri (DSİ) GAP 15. Bölge Müdürü Mahmut Berber, Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü Mehmet Kutlu ve ilgili teknik personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, planlanan toplulaştırma projeleri hakkında bir sunum yapıldı. Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik sosyal ilişkilerin önemine dikkat çeken Vali Erin, özellikle sahada bulunan personelin çalışmalar hakkında vatandaşları tatmin edecek şekilde bilgilendirme yapmasının ve uygulanan toplulaştırma projelerine vatandaşın desteğinin şart olduğunu söyledi.