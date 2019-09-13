Şanlıurfa'da asayiş olayları 3 yılda yüzde 55 azaldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. Tipioğlu kentteki asayiş olaylarının 3 yılda yüzde 55 oranında azaldığını belirtti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, gazetecilerin sorunları dinlemek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği'ne ziyarette bulundu. Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Şanlıurfa İl Müdürü Erdoğan Güvel, Basın İlan Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü Osman Bolluk ve derneğe üye gazeteciler görüşmeye katılım sağladı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirten Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, “Şanlıurfa'mızda çok güzel emekleri olduğu Şanlıurfa Emniyeti gecesini gündüzünü demeden ekipleri ile birlikte eroin, esrar ile mücadelesi Şanlıurfa'mıza geldiği günden beri gecesini gündüzünü bir ettiği için Müdürümüze canı gönülden basın olarak teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa basınıyla, emniyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman şehrimize ve ilimize daha önemli görevler yapmış oluruz ve bu yüzden Valimizle, Büyükşehir Belediyemizle, Savcımızla sıkı sıkı toplantılar yapıyoruz ve bu toplantılarda özelikle ilçeleri de topluyoruz ama bugün ilçelerimizde kimse yok ama bütün ilçelerin gazete sahiplerini de topluyoruz ve çok anlamlı oluyor. Müdürüme tekrar teşekkür ediyorum ve Şanlıurfa'da yaptığı emeklerinden dolayı da, Şanlıurfa'mıza hizmetlerinden dolayı da bizde basın olarak devamlı yanındayız” dedi.

“Basın mensuplarıyla iyi bir ilişki kurduk”

Şanlıurfa'da yaşanan birçok sorunun çözümü noktasında emniyet ile vatandaş arasında köprü görevi gören basına teşekkür eden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu “Şanlıurfa'da göreve başladığımızdan beri gerçekten devletle millet arasında köprü olan kamuoyunun doğru bilgilendirme açısından çok önemli bir görev ifa eden saygı değer basın mensuplarıyla gerek yazılı gerek görsel ya da sosyal medya da vazife yapan bütün basın mensuplarıyla iyi bir ilişki kurduk. Onların da bir noktada kamu görevi ifa ettiklerini biliyoruz ve kamunun doğru bilgilendirmesi acısında önemli olduğunu bizim denetimiz açısında, bizi doğru yolda eleştirmesi acısında önemli bir görev idrak ettiklerini biliyoruz. Burada Şanlıurfalı tüm gazeteciler gerçekten sağduyu ile vatan, millet, bayrak noktasında haberler yaptıklarını memnuniyetle dile getirdim. 2016 yılının ilk 6 ayı ile 2019 yılının ilk 6 ayı mukaddesiyle edildiğinde özelikle mala karşı işlenen suçlardan 9 kalem suç dediğimiz temel mala karşı suç var bunlar, evden hırsızlık, işten hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, gasp türü suçlarda 2016 yılı ile 2019 yılı arasında Şanlıurfa merkezde yüzde 60'ın üzerinde bir azalmanın olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum. 3 yıl içerisinde de Şanlıurfa genelinde suç oranının yüzde 55 azalmanın olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.