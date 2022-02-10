Şanlıurfa'da asayiş uygulamasında 25 gözaltı

Şanlıurfa'da 200 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, 200 polisin katılımıyla sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin denetimlerinde, 22 çalıntı motosiklet, 200 gram eroin, 1 kilo 170 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, sopa ve bıçaklar ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis, çeşitli suçlardan araması bulunan 25 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.