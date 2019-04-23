Şanlıurfa'da asfalt yol atağı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sezonun ilk asfaltını Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesinde başlattı. 25 Metrelik yolda başlatılan çalışmaları yerinde denetleyen

Beyazgül, teknik heyetle birlikte yolun kalitesini inceledi. İncelemenin ardından bir değerlendirmede bulunan Beyazgül, “Havaların Güzelleşmesi ile birlikte Asfalt sezonunu başlatmış olduk. Bu gün ilk asfaltımızı seriyoruz ve alanda incelemelerde bulunduk. Teknik heyetimiz ile birlikte asfaltımızın kalınlığına ve güzergâhını yeniden inceledik. Memleketimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.