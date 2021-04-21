Şanlıurfa'da asfalt yol çalışması devam ediyor

Daha konforlu ve kaliteli bir ulaşım konusunda ciddi mesai harcayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Eyyübiye Batıkent Mahallesinde ana arterlerde asfalt serim çalışmalarına hız verdi. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan TOKİ Batıkent Mahallesinde deforme olan asfaltın kaldırılmasının ardından yolda gerekli düzenlemeleri yapan Fen işleri ekipleri asfalt serimine başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla sıcak asfaltla buluşturulacak bölgeye giden ekipler kendi asfalt üretim tesislerinde üretilen sıcak asfaltı yollara seriyor.

Kısıtlamanın olduğu günleri fırsata dönüştürüp pek çok ana caddede sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, son olarak TOKİ Batıkent mahallesindeki yolu asfaltla buluşturdu.