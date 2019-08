Şanlıurfa'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Daha rahat ulaşım hedefi ile yola çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül'ün öncülüğünde kent merkezi ve tüm ilçelerde yeni bulvar, köprülü kavşak ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da her gün yeni bir çalışma ile vatandaşların taleplerini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklarının 40 derecenin üzerine çıkmasına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önemle üzerinde durduğu çalışmalar neticesinde, Şanlıurfa'nın dört bir yanında yeni bulvarlar ve yeni yollar yapılmaya devam ediyor. Her ilçeye eşit hizmet anlayışı ile yola çıkılırken aynı anda hem 12 bulvarın yapımını sürdürülürken bugün de Eyyübiye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi 16001. sokakta asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

“Özveri ile çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum”

“Büyükşehir Belediyesi olarak sıcak ve soğuk demeden her yerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Beyazgül, “Belediye olarak her yerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda İmam Bakır Mahallesi 16001. sokakta asfalt çalışmalarımıza başladık ve kısa sürede tamamladık. Bizler de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde denetleyerek değerlendirdik. Şanlıurfa'nın bu sıcak havasında çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmaları hiç aksatmadan sürdürüyorlar. Büyükşehir Belediyesi, sıcak ve soğuk demeden her yerde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir Allah'ın izni ile. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kulandı.