Şanlıurfa'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Her yıl asfalt atağını bir çıta daha ileriye taşıyarak hedef büyüten Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe ve bin 411 mahalleye hizmet götürmeye devam ediyor. Büyükşehir ekipleri son olarak Eyyübiye ilçesine bağlı Büyük Hancığaz mahallesinde yoğun bir asfaltlama çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Halkımızın rızasını ve duasını aldığımız için mutluyuz" dedi.

“Sorunları geçici olarak değil, kalıcı bir şekilde çözüyoruz”

Temaslarının ardından bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Eyyübiye ilçesine bağlı Büyük Hancığaz mahallemizde asfaltlama ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Vatandaşımız en doğal hakları olan hizmeti istiyor ve Büyükşehir kadroları halkının hak ettiği hizmeti kendisine ulaştırmak için yoğun çaba içerisinde. Bin 411 mahallesine ulaşmayı hedef edinen Büyükşehir kadroları dur durak demeden çalışıyor. Sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Ömürlük işler yapılıyor. Her zaman dediğimiz gibi Şanlıurfalı halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Eyyübiye'ye çok güzel bulvarlar açıldı. Yine Akçakale yol genişletilmesi Eyyübiye için yine tarihi bir çalışmadır. Mevcut bulvarı 50 metreye çıkarıyoruz. Herkesin yapabileceği bir hizmet değil. Herkes konuşuyor ama hizmeti Büyükşehir gerçekleştiriyor. AK Belediyeciliğin örneğini gösterdik. Allah'a şükürler olsun söz verdiğimiz şekilde her noktada bulunduk. Halkımızın rızasını ve duasını aldığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Uygulamadan dolayı tüm Büyükşehir kadrolarına teşekkür eden Büyük Hancıgaz Mahalle Muhtarı Cuma Büyük ise "Mahallemize ilk defa sıcak asfalt çalışması yapıldı. Sorunumuz kalıcı olarak çözüme kavuşmuş oldu. Başkanımız Nihat Çiftçi nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.