Şanlıurfa'da aşı olan gençler hediyelerini alıyor

Aşı olduktan sonra böyle bir hediye kazanmayı beklemediğini, isminin geçen hafta çekilen kurada çıktığını sonradan öğrendiğini belirten Mehmet Akkuş, genç arkadaşlarına da aşı olmaları için çağrıda bulunarak Vali Abdullah Erin'e teşekkür etti. Bisikletini teslim aldıktan sonra valilik önünde bir tur atan Akkuş, yeni bir bisiklet sahibi olmanın verdiği sevinçle valilikten ayrıldı. Şanlıurfa'da aşılama oranı yüzde 50'nin üzerine çıkana kadar devam edecek hediye kampanyası çekilişleri, her hafta perşembe günleri noter huzurunda yapılıyor. 18-25 yaş arası aşı olan gençlere 5 bisiklet ve 5 tablet bilgisayar, üniversitede eğitim gören 2 gence okul dönemini kapsayacak şekilde aylık 500 TL burs ile her ay 15 gence bir günlük turistik Halfeti gezisi ve tekne turu hediye ediliyor.