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Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki aşiret arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aşiret arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Yukarı Koçanlar kırsal mahallesinde yaşayan Kuran ve Nasıran aşiretine mensup iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın büyümemesi için kırsal mahalle ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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