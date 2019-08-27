Şanlıurfa'da asırlık gecekondular yıkılıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaklaşık 100 yıllık gecekondular belediye tarafından yıkılarak, yeşil alanlar Kale Eteği Projesi kapsamında turizme kazandırılacak.

Eyyübiye ilçesinde uzun yıllardır vatandaşların kanayan yarası konumundaki gecekondular, bir bir yıkılmaya başlandı. Kale Eteği Projesi kapsamında iş makinelerinin hazır beklediği bölgede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile evleri kamulaştırılan çok sayıda vatandaş yıkım öncesi bir araya geldi.

Burada bir açıklama yaparak, kentin önemli sorunlarından biri olan Kale Eteği'ndeki evlerin kamulaştırılmasını çözüme kavuşturduklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e vatandaşlar teşekkür etti. Beyazgül, seçim öncesinde söz verdiği gibi Kale Eteği'nde yüzlerce konut ve iş yerinin kamulaştırma işlemlerinin bitirildiğini ifade ederek, yakın zamanda bölgenin yeşil alan olarak turizme kazandırılacağını söyledi.

Alanda hazır bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, projeyi Büyükşehir Belediyesiyle ortak yürüttüklerini ifade ederek, ilçenin kanayan yarasına çözüm bulunduğuna dikkati çekti. Kuş, binlerce kişinin yaşadığı bölgede, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamaların ardından bölgede hazır bekletilen iş makineleri, yıkım çalışmasına başladı. Konutları yıkılan birçok mahalle sakini yıllardır bu anı beklediklerini ve duygulandıklarını dile getirdi.

Çalışma sonrası yaklaşık 35 bin metrekarelik alanın yeşille bürünmesi bekleniyor. Evleri kamulaştırılan vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür etti.