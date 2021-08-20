İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da aşure ikramına yoğun ilgi

Şanlıurfa’da Cuma namazı sonrası yapılan aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa'da Cuma namazı sonrası yapılan aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Şanlıurfa Valiliği tarafından Muharrem ayı münasebetiyle Şanlıurfa Eyyüp Peygamber Cami avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi. Cuma namazı çıkışında cami avlusunda toplanan kalabalık, aşure dağıtımı öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Camide okunan Mevlid-i Şerif'in ardından görevliler aşure dağıtımına başladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de vatandaşlara aşure dağıttı. Bazı vatandaşlar aldıkları aşure tabaklarıyla ev ve iş yerlerinin yolunu tutarken bazıları ise gölgelik alanlara geçerek yemeyi tercih etti.

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