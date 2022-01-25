İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da ateşe dökülen tiner 4 işçiyi hastanelik etti

Şanlıurfa’da bir tamirhanede, odunları tutuşturmak için ateşe dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 4 işçi hastanelik oldu.

Şanlıurfa'da bir tamirhanede, odunları tutuşturmak için ateşe dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 4 işçi hastanelik oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle işçiler, tenekeye odun koyup yakmak istedi. Daha sonra bir işçi de odunların tutuşması için ateşin üzerine tiner döktü. Dökülen tinerin parlamasıyla 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı. Yaralanan 4 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.