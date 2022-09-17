Şanlıurfa'da atın teptiği çocuk yaralandı

Şanlıurfa'da atın teptiği 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesinde meydana geldi. İsa Ç. (4) bahçedeki at çevresinde oynadığı sırada huysuzlaşan atın çiftelemesi sonucu başına aldığı darbeyle yaralandı. Ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk tedavisi sonrası ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.