İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da atın teptiği çocuk yaralandı

Şanlıurfa’da atın teptiği 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'da atın teptiği 4 yaşındaki çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesinde meydana geldi. İsa Ç. (4) bahçedeki at çevresinde oynadığı sırada huysuzlaşan atın çiftelemesi sonucu başına aldığı darbeyle yaralandı. Ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk tedavisi sonrası ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.