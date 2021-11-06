İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da avcıların ellerinden alınan keklikler doğaya salındı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe kırsalında kaçak avcılıkla yakalanan 2 kınalı keklik, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe kırsalında kaçak avcılıkla yakalanan 2 kınalı keklik, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.


Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı kontrollerde bir araç içerisinde 2 kınalı keklik buldu. Kaçak avcılıkla yakalandığı belirlenen hayvanları korumaya alan ekipler, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Keklikleri teslim alan ekipler, yapılan kontrollerin ardından hayvanları doğal yaşam alanına bıraktı.

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