Şanlıurfa'da AVM'ler kapılarını açtı

Şanlıurfa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı.
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı.
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı. Kentteki bir AVM'lerde sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.