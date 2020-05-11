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Şanlıurfa'da AVM'ler kapılarını açtı

Şanlıurfa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı.


Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı. Kentteki bir AVM'lerde sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

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