İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da Avrupalı 5 Deaş'lı tutuklandı

Şanlıurfa’da 5’i Avrupalı olmak üzere 6 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

Şanlıurfa'da 5'i Avrupalı olmak üzere 6 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken 1 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.


DEAŞ silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 2 Belçikalı, 1 Fransız, 3 Suriyeli olmak üzere toplamda 6 yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Suriye uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edilirken diğer yabancı uyruklu 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.