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Şanlıurfa'da ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gece saatlerinde bir evin kapısının açık olduğunu fark eden hırsızın ayakkabı çalma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gece saatlerinde bir evin kapısının açık olduğunu fark eden hırsızın ayakkabı çalma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinile bilgiye göre hırsızlık, geçen 7 Ocak Salı günü Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde sokakta arkadaşlarıyla yürüyen genç adam bir evin kapısının girişinde ayakkabı olduğu fark etti. Gecenin karanlığından ve kimsenin olmamasından faydalanarak saniyeler içinde eve girip ayakkabı çalan hırsız, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hırsızlık anları ise mahalledeki güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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