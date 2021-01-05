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Şanlıurfa'da bahar havası esti, korona virüs unutuldu

Şanlıurfa’da bahardan kalma günler yaşanırken, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Şanlıurfa'da bahardan kalma günler yaşanırken, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.


Şanlıurfa'da bahar havasından kalma günler yaşanırken, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet etmeyen çoğu vatandaş cadde ve sokakları sosyal mesafeye aldırış etmeden doldurdu. Kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde korona virüs öncesindeki dönemi aratmayan yoğun kalabalık dikkat çekti.


Korona virüs tedbirlerine riayet eden vatandaşlar, cadde ve sokaklarda çoğu kişinin kurallara uymadıklarını belirterek, salgına karşı ek tedbirlerin alınmasını istediler.

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