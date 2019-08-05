Şanlıurfa'da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Şanlıurfa'da aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında çıkan bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde çıktı. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan iki komşu arasında bahçeye çöp atma kavgası yaşandı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırırken kavgayı ayıran polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.