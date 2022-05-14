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Şanlıurfa'da bariyer hırsızı suçüstü yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak çalan hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak çalan hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir - Şanlıurfa D-400 karayolunda yaşandı. Bir hırsızın yoldaki demir bariyerleri söktüğünü gören duyarlı vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüpheliyi suçüstü yakaladı. Demir bariyerleri parçalayarak çalan şüpheli işlemleri yapılmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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