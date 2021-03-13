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Şanlıurfa'da başına teneke sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde başına zeytin tenekesi sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde başına zeytin tenekesi sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçe kırsalında yaşandı. Aç kalan köpek, zeytin tenekesinin içindeki kalıntıları yemeye çalıştığı sırada kafası tenekenin kapak girişine sıkıştı. Kafasındaki teneke nedeniyle zor anlar geçiren köpeğe, gelen ihbar sonrası itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler zorlu uğraşlar sonucu köpeğin kafasındaki tenekeyi çıkartarak hayvanı kurtardı. Tenekenin giriş kısmını kesmek için büyük çaba harcayan ve köpeğin yaralanmaması için çaba sarf eden itfaiye ekibi, vatandaşların takdirini kazandı.

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