Şanlıurfa'da başkanlık kupası tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Gençlik, Spor ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödüllü başkanlık turnuvaları sona erdi. 15 branşta gerçekleştirilen turnuvalar atletizm, futbol, basketbol, voleybol, güreş, tekvando, karate, judo, okçuluk, masatenisi, kort tenisi, futsal, satranç ve dart sporuyla gerçekleşti.

10 gün süren futbol turnuvalarına toplamda 42 takım katılım sağlarken gerçekleştirilen turnuvada liselerde 1. Spor Lisesi, 7 İklim Lisesi, 3. Şair Nabi Lisesi olurken. Ortaokul klasmanında ise 1. Şanlıurfa Ortaokulu, 2. Vatan Ortaokulu ve 3. Direkli Ortaokulu oldu.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takım sporculara ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Kupası ödül törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor kulüp Başkanı Reşat Özmen, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Müdürü Başkomiser Gökmen Gürbüz, Şanlıurfa TFFHGD Şube Başkanı 1.lig Yardımcı Hakemi Mehmet Şahan Yılmaz, Spor ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, takım yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.