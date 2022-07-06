Şanlıurfa'da bayramda toplu taşıma ücretsiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince alınan karar doğrultusunda vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha rahat ve huzur içinde geçirmeleri ve ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçları 9-12 Temmuz arasında ücretsiz hizmet verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı. 9 Temmuz Cumartesi bayramın birinci günü başlayacak uygulama, 12 Temmuz Salı günü gününe kadar devam edecek.

Bayramda vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına bayram süresince ücretsiz toplu taşıma hizmetine giden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban kesim alanlarına daha kolay ulaşmaları ve mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmelerini sağlayacak.