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Şanlıurfa'da bayramda trafik denetimleri arttırıldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde trafik denetimleri arttırıldı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Denetimlere katılan Vali Vekili Metin Esen, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak onlara şeker ile kolonya ikram etti. Vatandaşları uymaları gereken konularla ilgili uyaran Esen, sürücülerden direksiyonda cep telefonu kullanmamaları ve aşırı sürat yapmamalarını istedi.


Denetimleri gerçekleştiren güvenlik güçlerinin de bayramını tebrik eden Esen, bayram tatili münasebetiyle yollardaki trafiğin yüzde 30'dan fazla, yolcu sayısının da yüzde 55 oranında artacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Esen, bayram süresince emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin kontrol noktalarında denetimlerine devam edeceğini belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için kurallara titizlikle uymaları tavsiyesinde bulundu.

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