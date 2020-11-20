Şanlıurfa'da bazı iş yerine uygulanan kısıtlama başladı

ŞANLIURFA (İHA) –Korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da bazı iş yerlerindeki kısıtlama saat 20.00 itibariyle başladı. Denetimlere başlayan ekipler, iş yeri sahiplerini uyararak tedbirler konusunda bilgi verdi. Uyarılar sonrası bazı iş yerlerinin kapatılmaya başlandığı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs nedeniyle yeni tedbirleri açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayımlandı. Genelgeye doğrultusunda bu gece saat 20.00 itibariyle bazı iş yerlerine yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanacağı açıklandı. Genelgede belirtilen saat itibariyle Şanlıurfa'da iş yerleri denetlendi. Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, kafe, lokanta, restoran, berber ve kuaförleri gezerek kısıtlamanın başladığını hatırlattı. İş yeri sahiplerine bilgi de veren ekipler, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Genelgede bu gece saat 20.00 itibariyle Şanlıurfa'da alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri sabah saat 10.00'a kadar kapatılacak ve gündüz ise saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verebilecek. Kafe, restoran, pastane, kafeterya gibi yeme ve içme yerleri ise saat 20.00 itibariyle sadece telefonla ya da online olarak sipariş alabilecek. Saat 10.00 ile 20.00 arasında ise gel al şeklinde hizmet verecek şekilde açık olabilecek.