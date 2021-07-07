Şanlıurfa'da belediye personelleri covid-19 aşısı oldu

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen aşılama programında Karaköprü Belediyesi personeli Yaşam Sokağında kurulan stantta aşı oldular. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de aşılama standını ziyaret ederek aşı olurken, belediye meclis üyeleri ve aşı olmayan tüm personel de aşı programına katılıp aşı oldu. Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi tarafından Karaköprü Belediyesi Yaşam Sokağında Covid-19 aşısı vurulmak isteyen personele aşı yapıldı. Pandemi dönemi boyunca sahada canla başla çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aşı

Baydilli, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüz sağ olsunlar aşıyı ayağımıza getirdiler ve biz de meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve aşı olmayan tüm personelimizle aşımızı olduk. Ben tüm vatandaşlarımıza da sağlıkları için ve salgının artık geride kalması için aşı olmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, aşılama yapan sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.