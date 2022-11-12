Şanlıurfa'da berber ve müşteriler kuaför salonunda tatbikata uydu

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "çök-kapan-tutun" tatbikatı Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından da uygulandı. Bir kuaför salonunda saatler 18.57'yi gösterdiğinde berber ve tıraş sırasını bekleyenler yere çöküp kendilerini korumaya alırken, bir müşterinin ise telaşla dışarı kaçtığı görüldü.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde ilk kez "çök-kapan-tutun" sloganıyla deprem tatbikatı yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ülke genelinde 18.57'de "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapılacağı bilgisini günler önce bildirmişti. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde Türkiye genelinde tatbikat başlarken, cami hoparlörlerinden de tatbikat anonsları yapıldı. Yapılan anonsu duyan Şanlıurfalılar, tatbikatı bulundukları bölgede uyguladı. Bir kuaför salonunda saatler 18.57'yi gösterdiğinde berber ve tıraş sırasını bekleyenler yere çöküp kendilerini korumaya alırken, bir müşterinin ise telaşla dışarı kaçtığı görüldü.

“Tatbikata uyum sağladık”

Berber Orhan Demirkol, “Önce can güvenliğimizi aldık. Hemen masanın dibine çöktük. Bazılarımız da kolonların altına çöktük. Kendimizi korumaya aldık. Kendimizi muhafazaya aldık” dedi. Tatbikat sırasında telaşlanıp dışarı kaçtığını belirten bir müşteri, kendisini boş bir alanda muhafaza ettiğini söyledi. Daha önce deprem yaşadığını aktaran müşterilerden Ali Ejder ise “Yeğenim ile birlikte tıraş sırasını beklerken bir anda siren sessiyle korktuk. Rabbim deprem yaşatmasın” ifadelerini kullandı.