Şanlıurfa'da beton dökülen inşaat çöktü

Şanlıurfa'da yeni yapılan bir dükkanın üst betonu döküldüğü sırada çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesinde yaşandı. Zahireciler Pazarının yanında bulunan tek katlı bir dükkanın üst betonu döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, göçüğün altında kimsenin kalmadığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.