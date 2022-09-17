İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesinde meydana geldi. İki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullandığı kavgada İsa ile İsmail D. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail D. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsa D.'nin ise tedavisi sürüyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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