İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da bıçaklı kavga

Şanlıurfa’da iki kişinin tartıştığı kavgada bıçaklanan genç, ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da iki kişinin tartıştığı kavgada bıçaklanan genç, ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesindeki Abide Kavşağı'nda meydana geldi. A.T. (30) ve S.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre üzerindeki bıçağı çıkaran S.C., A.T.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan A.T., ihbarla bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından zanlı S.C., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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