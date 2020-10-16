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Şanlıurfa'da bin 529 mermi ile bir tabanca ve şarjörler ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki eve düzenlenen operasyonda çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki eve düzenlenen operasyonda çok sayıda mermi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir'de iki eve operasyon düzenledi. Operasyonda bin 529 mermi, 14 uzun namlulu silah şarjörü, bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait iki şarjör ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şahıs jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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