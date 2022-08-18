Şanlıurfa'da binlerce çiftçiyi heyecanlandıran proje

Şanlıurfa'da fıstık kavlama fabrikasını gezen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, binlerce çiftçinin yıllardır beklediği lisanslı depo projesinin kısa sürede hayata geçirileceğini müjdeledi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fıstık kavlama fabrikasını gezdi. Eline tırmık alan Vali Ayhan, makineye yeşil fıstık atarak işleme süreci hakkında bilgi aldı. Kabukları soyulmuş halde makinadan çıkan fıstıkları alana seren Vali Ayhan, yaklaşık 18 bin çiftçinin beklediği lisanslı depo müjdesini verdi.

Şanlıurfalı çiftçiye 450 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyleyen Ayhan, "Urfa fıstığı bölgenin bir markası, karakteristik özelliklerine çok uygun. Hem iklimsel hem de toprak yapısı olarak çok müsait. Bir buçuk milyon dekar bir alan var. Hakikaten şöyle rakamlara bakıldığı zaman dehşet bir rakam ve 20 milyon meyve veren, 10 milyon da potansiyel. Yani 30 milyon adet fıstık ağacımız var. Tabii sadece bunun hasadını yapmak, toplamak yetmiyor, üretimini yapmak yetmiyor, aynı zamanda bunu işlemek de gerekiyor. Yani ekonomiye bir katkı daha sağlaması lazım. Urfalı hemşehrilerimiz sadece fıstıkları ağaçlardan toplayıp komşu illerimize veriyorlardı ve sadece bir üründen para kazanıyorlardı. İlave işlemelerden çok para kazanamıyorlardı. Toprağı su ile, çiftçiyi bilgi ile buluşturacağız. Urfa'nın toprağı suyla buluşur, çiftçisi bilgi ile buluşur. Bilgilendiği zaman da devletimizin desteğiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun, Tarım Bakanlığının destekleriyle de bu fıstığımıza yeni entegre tesisleri kurarak, işleyerek, satarak daha fazla gelir elde ediyorlar. Bu sene 100 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Bu sene kısmi bir don olduğu için geçen seneden daha düşük olabilir ama yine de fiyat anlamında iyi bir rakam var. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun bulunduğumuz tesise 2 milyon liralık bir desteği oldu. Çok da harika bir tesis olmuş. Totalde de 450 milyon Türk lirasının üzerinde tarımsal altyapıyı destekleme konusunda hibe destekleri oldu. Bunların her biri bu toprağa bir değer katıyor. Çiftçimizin emeğinin karşılığını almasına vesile oluyor. Şu anda baklavalık fıstığın hasadı başladı. Bugün ilk ürünü de aldık. İnşallah Eylül ayının başında da normal fıstık sezonumuzu, hasat sezonumuzu güzel bir şenlikle açacağız” dedi.

Toplam 60 milyon liraya lisanslı depo yapılacak

Toplam 60 milyon Türk Lirası bedelle hazırlanan lisanslı depo projesini önemsediklerini belirten Vali Ayhan, “Tabii bu markalarımızı daha da değerli hale getirmemiz lazım. Dediğim gibi sadece üretim yapmak değil, aynı zamanda az önce de dediğim gibi işlemesini ve çiftçimizin ürününü daha yüksek fiyat satması açısından, emeğinin karşılanması açısından da bu lisanslı depoculuk gibi bu tür enstrümanların devreye girmesi lazım. Ticaret Borsası, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin koordinesinde bir proje hazırlandı. Proje bedeli 60 milyon Türk lirası. Yaklaşık 18 bin çiftçimiz var ve yaklaşık olarak da 10 bin ton kapasitelik bir lisanslı depo projemiz var. Projemizde ilgili yerlere müracaat ettik. Benim de çok önemsediğim, çok değer verdiğim bir proje, Urfa fıstığına bir değer katacak. Bu emeğin karşılığının daha çok alınmasına vesile olacak. Onun için bu tür enstrümanları kullanacağız. Her türlü destekten faydalanacağız. Urfa fıstığı olsun, pamuk olsun ve diğer ürünler bu topraklarda ekiliyor, biçiliyor. Bundan daha fazla kazanç elde etmek önemli. Bu da bizim önemli projelerimizden birisi. Bunun yakın takibimizde olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.