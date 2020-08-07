İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde emniyet ekiplerince durdurulan iki kamyonda yapılan aramada zulalanmış şekilde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde emniyet ekiplerince durdurulan iki kamyonda yapılan aramada zulalanmış şekilde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda 2 kamyonda kaçak malzemeler taşındığı belirlendi. Ekipler, durdurulan kamyonlardaki aramada, araçların kasalarının altında oluşturulan gizli bölümlerde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.