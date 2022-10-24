Şanlıurfa'da ''Bir Çatı Bir Fırça'' projesinin açılışı yapıldı

Şanlıurfa'nın kırsal mahalle okullarında başlatılan ''Bir Çatı Bir Fırça'' projesinin açılış törenine katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, güler yüzlü çocukların eğitimi için çaba harcadıklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahalledeki 10 okula destek verdiği ‘'Bir Çatı bir fırça'' projesi hayata geçirildi. Güzelköy ilk ve Orta Okulunda düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Kaymakamı Serap Çetin Özmen ile çok sayıda davetli katıldı. ‘'Bir Çatı Bir Fırça'' projesinin açılışını okulun öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri dersliklerdeki beceri atölyelerini gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin geleceği ve gelişimi çaba harcadıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘'Güzel bir okuldayız ve bu okulumuzda çiçekler açmış. Eğitimle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Her şeyin başında eğitim geliyor. Çocuklarımızı güler yüzlü gördük. Öğrencilerimizin geleceği ve gelişimi için çaba harcıyoruz'' diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise ‘'Eğitim için ne yapsak azdır. Geleceğimizi emin ellere bırakabilmemiz için var gücümüzle çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

Kampanya çerçevesinde okullardaki beceri ve oyun alanları oluşturuldu.