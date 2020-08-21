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Şanlıurfa'da bir ev alevlere teslim oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde alev alev yanan ev itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alev alev yanan ev itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde çıktı. H.B.'ye ait evde iddiaya göre açık unutulan klimadan kaynaklı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangın olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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