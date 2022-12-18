Şanlıurfa'da bir garip intihar girişimi

Şanlıurfa'da sevdiği kızdan evlilik teklifine ret cevabı alan şahıs, aynı gün içerisinde ikinci defa aynı köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşlar intihar girişimini meraklı gözlerle izlerken, kaldırım taşı döşeyen belediye işçileri ise işlerine devam etti.

İddiaya göre, Birecik ilçesinde sevdiği kıza evlenme teklif eden Mehmet A., ret cevabı alınca Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü'ne çıkarak intihar etmek istedi. Şahsın köprüye çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, uzun süren çabanın ardından şahsı ikna edip köprüden inmesini sağladı. Köprüden indikten sonra yeniden sevdiği kızın yanına giden Mehmet A., tekrar evlenme teklifinde bulundu. Bir kez daha ret cevabı alan Mehmet A., tekrar köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Aynı şahsın bir kez daha köprüye çıktığını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, şahsı yeniden ikna etmeye çalıştı.

Vatandaşlar izlerken, onlar işlerine devam etti

Olay yerinde toplanan vatandaşlar köprüdeki şahsı meraklı gözlerle izlerken, kaldırım taşı döşeyen belediye işçilerinin işlerine devam ettiği görüldü. Polisin çabaları sonucu ikna edilen şahıs intihar etmekten vazgeçti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.