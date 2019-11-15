Şanlıurfa'da bir hastane kendi elektriğini üretiyor

Şanlıurfa'da bir hastane “Trijenerasyon Sistemi” ile kendi elektriğini üretmeye başladı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yönetiminin girişimi ile “Trijenerasyon Sistemi” faaliyete geçirilerek, enerji giderlerinde yüzde 30 ile 40 arasında tasarruf sağlamaya başladı. “Trijenerasyon Sistemi'nde 2 adet 800 KW gücünde doğalgaz motoru çalışmaktadır. Elektrik üretimi çalışma şekli, şebeke ile paralel çalışmakta olup, hastanenin elektrik tüketiminin yüzde 75'ni, geceleri ise yüzde 100'ünü karşılıyor.

“Hastane 7/24 saat boyunca kesintisiz elektrik sağlanacak”

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Abdurrahman Açıkgöz'ün yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ısıtma, soğutma ve elektrik enerjisi uygun maliyet ile temin etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda “Trijenerasyon Sistemi” Hastanemize önemli avantajlar sağlamaktadır. “Trijenerasyon Sistemi” uygulaması ile hizmet kalitesi hastanenin enerji harcamaları ile paralellik gösterecektir. Hastaneler 24 saat boyunca kesintisiz elektrik, ısıtma ve soğutma enerjisine ihtiyaç duyar. Özellikle hastane odalarının ısıtılması, kullanım suyunun sıcak olması ve yaz aylarında hastanenin belirlenen yerlerinde soğutma hattı ile hastane odalarının istenilen sıcaklık seviyesinde tutulması adına trijenerasyon tesislerinin hastanelerde kullanılması son derece önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.