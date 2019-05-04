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Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İş yerinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımların tutuşmasıyla iş yeri alevler aldı. Alev alan iş yerini gören çevredeki vatandaşları yangına müdahalede bulundu. Yangını söndürmede başa çıkamayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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